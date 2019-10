Os signos que dão conselhos mesmo quando ninguém pediu

Pelas mais diversas razões, alguns signos do zodíaco têm sempre conselhos para os problemas alheios, até mesmo quando ninguém pede a sua ajuda. Confira quais são:

Virgem

Quando é ciente da sua racionalidade, atenção com os detalhes e inteligência, o virginiano pode acreditar que tem a resposta para tudo. Portanto, ele gosta de compartilhar seu conhecimento e experiência, expressando sua opinião sobre os problemas – mesmo que não sejam seus ou alguém tenha perguntado.

Câncer

O instinto materno e protetor do canceriano faz dele um conselheiro. No entanto, sua preocupação com as pessoas que considera ou com o bem-estar do grupo que está inserido, faz com que ele seja efusivo com o que pensa e sempre opine sobre um assunto ou as atitudes de alguém.

Gêmeos

O geminiano sempre vê o outro lado da moeda e tem perspectivas que nem todo mundo consegue acessar. Além disso, este é o signo mais comunicativo do zodíaco, o que significa que ele costuma expressar suas considerações e tenta aconselhar mesmo que pareça intrometido.

Capricórnio

O capricorniano pode assumir responsabilidades e buscar a sabedoria desde muito cedo, o que o faz parecer alguém experiente e maduro. Por isso, este signo pode achar que sabe lidar com todo tipo de conflito e está sempre pronto para dizer ao outro o que ele faria em seu lugar.