Os signos que sofrerão mudanças no início de outubro

Outubro acaba de começar e pode transformar a vida e perspectiva de alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Áries

O início de outubro pode influenciá-lo a reflexão sobre a vida e causar certa introspecção, mas também aumentará a intuição de alguns arianos. Aproveite este momento para a transformação, mas principalmente tente entender as mudanças. Durante os primeiros dez dias deste mês, esteja atento a tudo o que envolve carreira e trabalho; você pode não só antecipar acontecimentos, como também evitar conflitos importantes.

Libra

Plutão deixa de ser retrógrado a partir de 3 de outubro e as mudanças ou resultados começam a fluir. Nesta fase, tudo sucede por uma razão e acontecimentos podem moldar seu destino. É possível que você se liberte de padrões antigos ou simplesmente enfrentem momentos decisivos para o futuro. Lembre-se que o inicio deste mês pede uma maior preocupação consigo mesmo, do que com os outros.

Peixes

Apesar da grande chance de despesas o preocuparem, o início de outubro atrai novas e intensas experiências que pode transformar sua perspectiva ou prioridades. É como se a vida começasse a avançar e, por mais que você ainda não tenha tantas certezas, começará a enxergar a nova jornada que o levará onde deseja. Aceite as mudanças sem esquecer as estratégias que o fizeram trunfar no passado.