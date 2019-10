Os signos do zodíaco que precisam superar o passado

A primeira semana de outubro está prestes a começar e alguns signos do zodíaco devem superar o passado para aproveitar ao máximo esta nova fase que se inicia. Confira quais são:

Áries

Todos aprendemos lições importantes com momentos difíceis do passado, mas isso não significa que devemos sempre lembrar e reviver aquilo que doeu. É preciso analisar e aprender com estes acontecimentos para superá-los e transformá-los somente em sabedoria. É hora de renascer!

Câncer

Mesmo sendo um dos signos mais apegados do zodíaco, chegou a hora de analisar tudo àquilo que durou mais tempo do que deveria e se despedir. Identifique o que você deseja mudar e qual atitude deve ajudá-lo a seguir em frente e deixar o passado para trás de vez.

Sagitário

O início de outubro pede a reflexão sobre tudo o que você disse adeus durante este ano, especialmente a respeito do que ainda o deixa confuso. Reflita sobre decisões, consequências e lições para deixar de cometer os mesmos erros, se libertando de padrões comportamentais que o impedem de seguir em frente em paz.