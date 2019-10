Uma atualização de software traz novos recursos do Galaxy Note10 para o Galaxy S10. De acordo com a Samsung, o update foi liberado no mercado europeu em 23 de setembro e também já está disponível no Brasil .

A atualização chega com recursos como Doodle AR, editor de vídeo embutido e integração Link para Windows – ao Galaxy S10e, S10, S10+ e S10 5G.

O update leva o Modo noturno da câmera também para a câmera frontal – os usuários terão mais liberdade para tirar fotos vívidas após o anoitecer. Ela também traz uma estabilização de vídeo superestável aprimorada, além de suporte para as funções dinâmicas do Galaxy Note10, como Doodle AR e gravação de vídeo com Live focus.

A primeira permite que os usuários façam vídeos com desenhos e mensagens divertidos e de realidade aumentada, enquanto a última permite aplicar efeitos de bokeh (incluindo desfoque, círculo grande, ponto de cor e distorção) nos vídeos gravados com a câmera frontal ou traseira.

Reprodução

Segundo a empresa, a atualização também traz o suporte ao Samsung DeX para PC. É só baixar o aplicativo em SamsungDeX.com, e os usuários poderão usar o Samsung DeX em seu PC ou Mac, simplesmente conectando o Galaxy S10 ao computador via cabo USB. Também foi adicionado suporte ao Link para Windows, o que significa que os usuários do Galaxy S10 poderão conectar – sem fio – seu telefone a um PC com Windows 10 e visualizar facilmente seu conteúdo, enviar e receber mensagens e sincronizar fotos recentes diretamente de seu computador.

Vários aplicativos do sistema, incluindo o Samsung Pass e o Messages, também ficaram mais versáteis e práticos. Agora, a configuração do Samsung Pass foi simplificada. No aplicativo Mensagens, novos ícones para adicionar fotos e vídeos foram posicionados à esquerda da janela de texto.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: