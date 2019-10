Astronauta da NASA registra impressionante foto da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante foto da Terra desde o espaço.

A imagem foi divulgada pelo americano Andrew Morgan no Twitter. Ele está atualmente no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No registro, é possível ver a Península do Sinai e Delta do Rio Nilo, ambos no continente africano. Confira o arquivo espetacular:

The Sinai Peninsula and Nile River Delta. As clear as seeing it in an atlas! pic.twitter.com/QAzPxONx6f — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) September 17, 2019

