Aplicativo WhatsApp ganha nova versão beta para o sistema iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp ganhou uma nova versão beta para o sistema operacional iOS. O update foi disponibilizado para os usuários nesta segunda-feira.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a versão não liberou novidades externas. No entanto, realiza ajustes internos no app

WhatsApp Messenger beta 2.19.100.26 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/vCYpu7PaJn#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 30, 2019

Ainda segundo o site, a plataforma também não disponibilizou atualização de compatibilidade com a nova versão do iOS 13.

Novo funcionalidade no app

O Facebook Portal é uma marca de displays inteligentes desenvolvida pela empresa de Mark Zuckerberg. O serviço, que apresentou novidades recentemente, também será integrado com o app.

Ainda não disponível no mercado brasileiro, o Portal apresentou novos dispositivos para os usuários: Portal TV, Portal Mini, Portal e Portal+.

Com os novos aparelhos, será possível fazer chamadas de vídeo com o Facebook Messenger e o aplicativo de mensagens. Confira:

We’re looking forward to bringing WhatsApp to Portal! https://t.co/3QK2bBwRay — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) September 18, 2019

