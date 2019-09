Sonda OSIRIS-REx da NASA registra rocha com formato peculiar no asteroide Bennu

A Sonda OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente uma rocha com formato peculiar no gigantesco asteroide Bennu.

A imagem, divulgada pela agência no Twitter, mostra uma porção de uma grande rocha localizada no hemisfério sul do asteroide. O arquivo foi capturado às 6h30 da manhã (horário local), por isso as sombras são longas e projetadas para a esquerda.

O topo de uma rocha menor, que fica em depressão no lado inferior direito da pedra, é visível acima das sombras. A imagem foi captada pela câmera PolyCam em julho, a uma distância de 0,7 km.

Para a escala, a pequena rocha brilhante logo acima da sombra (centro direito) tem 6 polegadas (0,14 m) de comprimento, aproximadamente o 'tamanho de um picles'.

Ainda de acordo com a agência americana, a imagem foi obtida durante a fase Orbital B da missão especial. Confira o novo arquivo:

Been waiting all my life to see a rock the size of a pickle on Bennu 🥒 Image details: https://t.co/sh7kSg4okg pic.twitter.com/hKq736URzA — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 27, 2019

LEIA TAMBÉM: