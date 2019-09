Existem quatro signos que, quando passam por momentos difíceis na sua vida, tendem a pensar e tomar atitudes pessimistas com muito mais facilidade.

Confira quais são os signos mais pessimistas do zodíaco:

Câncer

O canceriano se torna muito pessimista quando suas emoções se transformam em sentimentos negativos. Isso quase sempre acontece quando algo muito desejado dá errado ou alguém o desaponta. Ele passa a ser alguém amargurado e pode perder o controle.

Virgem

O virginiano se transforma em alguém negativo quando percebe que as coisas estão saindo do seu controle. Ele tende a ficar pessimista, deprimido e com o humor instável. Quando aprende a lidar melhor com os altos e baixos da vida, se torna uma pessoa mais otimista.

Escorpião

Quando se sente injustiçado, o escorpiano fica furioso e o pessimismo reina em seus pensamentos. São muitos intensos, por isso vivem essa fase de uma maneira muito potente e podem tomar decisões muito prejudiciais para o seu futuro.

Capricórnio

Os capricornianos são responsáveis ​​e estruturados, mas a negatividade assume o controle quando eles se sentem sobrecarregados ou fracassam. Deixar o pessimismo é muito complicado e, por mais que eles lutem contra as atitudes pessimistas, terão sempre que ter cuidado em não cair novamente nelas.