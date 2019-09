The Drop: Confira os novos jogos para PlayStation que chegam outubro

Novos jogos serão liberados para PlayStation no próximo mês. São pelo menos 10 novos títulos na plataforma. Confira detalhes:

A Hole New World (PS Vita – Digital – Disponível em 3/10)

“A cidade está sendo invadida por monstros do Upside Down World! Você, o Potion Master, deve derrotar o mal sozinho, sem tutoriais ou ‘Easy Mode’ para ajudá-lo. Terá que depender de Fäy, sua amiga fada, e suas poções! Derrote chefes gigantes e obtenha seus poderes”.

Carly and the Reaperman: Escape from the Underworld – (PS VR – Digital – Disponível em 2/10)

“Entre na aventura de Carly and the Reaperman in the Underworld! Domine as plataformas para evitar o perigo, resolva puzzles e faça seu caminho por dezenas de obstáculos divertidos até a chegada — jogue sozinho ou com um amigo”.

Destiny 2: Shadowkeep (PS4 – Digital)

“Novos pesadelos surgem do lado escuro da Lua. Convocada por visões, Eris Morn retorna. Junte-se a ela e derrote-os antes que seu alcance seja maior que a Lua e arrastem a humanidade de volta para a escuridão”.

Reprodução

Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds (PS4 – Digital – Disponível em 3/10)

“Bem vindos à Legrand, um belo mundo desenhado à mão com criatura curiosas, guerras devastadoras e contos de intriga e redenção. Embarque em uma aventura épica por esse universo de fantasia e lute junto com os Fatebounds conforme tentam trazer paz à Legrand”.

Ling: A Road Alone. (PS4 – Digital – Disponível em 2/10)

“Ling: A Road Alone. é um game de pancadaria. Seguindo seu coração, um jovem parte para encontrar seu eu verdadeiro pelas montanhas cobertas de neve e dunas de areia, enfrentando poderosos inimigos e lutas incríveis. Sua única escolha e continuar em frente com determinação”.

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (PS4 – Digital)

“O campo de batalha vai até o espaço. Derrote o inimigo com seu MS ou faça ataques surpresa com infantaria… Mude a maré das batalhas, e entoe seu grito de vitória! Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 permite que lute junto com seus amigos. Complete incontáveis batalhas e missões, e torne se o melhor piloto”.

Northgard (PlayStation 4 – Digital – Disponível em 3/10)

“Northgard é um jogo de estratégia baseado na mitologia Nórdica, onde você controla um clã de Vikings lutando pelo controle de um misterioso novo continente cheio de perigo e riquezas: Northgard. Os mais valentes partem para explorar e conquistar novas terras, trazer fama ao clã, e escrever a história”.

One Night Stand (PS4 — Digital)

“Após uma noite de diversão, paixão e muitos drinques, vocÊ acorda na manhã seguinte com um completo estranho. Você fica e explora seu relacionamento com este estranho, ou dá o fora assim que puder? Com 12 finais únicos para descobrir, será que aprenderá o que realmente aconteceu?”.

ReadySet Heroes (PS4 — Digital)

“Comece com nada e torne-se um HERÓI neste aventura multiplayer em masmorras com batalhas de arena! Escolha seu personagem, corra pelas masmorras matasndo monstros, fuja de armadilhas e colete toneladas de itens. Quem alcançar o final primeiro inicia uma tensa batalha de arena “cada um por si”!”.

Yu-No: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World. (PlayStation 4 — Digital)

“Seu amor o aguarda além dos confins deste mundo! Jogue como Takuya, um aluno que descobre o segredo da viagem no tempo graças a um presente misterioso de seu pai falecido. Use o Reflector Device para viajar por várias linhas do tempo e conseguir pistas sobre a verdade sob Sword Cape”.

Reprodução

LEIA TAMBÉM: