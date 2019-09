Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em outubro

Estamos prestes a entrar em outubro com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você viverá um mês de renascimento. Neste novo ciclo você deixará para trás tudo de negativo que o machucou, especialmente de um ex-relacionamento. Este dia 30 será sobre mudanças positivas ao seu redor, especialmente quando o assunto é iniciar um negócio ou mudar de emprego.

O que você pretender realizar em outubro acontecerá sem nenhum problema. Faça uma viagem ou passe momentos especiais com seu parceiro, lembre-se de que a coisa mais importante em um relacionamento é conviver e aproveitar seu relacionamento.

Uma oportunidade no exterior pode surgir. Se você é solteiro, deixe o amor entrar em sua vida, seus signos de maior compatibilidade são Leão ou Capricórnio.

Use mais branco. Seus números da sorte são 13, 21 e seu melhor dia será esta terça-feira. Você precisa ser mais independente e ser alguém que orgulhe a si mesmo. Evite discutir em vão.

Touro

Esta segunda-feira será um dia de aprendizado interno. É uma etapa para terminar tudo o que você começa; Tente classificar suas ideias e comece a fazer tudo o que você tem em mente.

É preciso começar a economizar e controlar suas despesas pensando no futuro. Você sente falta de uma pessoa, mas é melhor deixá-la para trás. Evite ser tão controlador em seus relacionamentos e aprenda a ter seu espaço.

Você desfrutará de muita abundância em tudo o que fizer. Use mais vermelho para atrair a sorte. Um amor do signo de Capricórnio, Virgem ou Escorpião pode chegar à sua vida. Lembre-se de que seu signo é dominado pelo lado sexual, então tente encontrar um parceiro tão apaixonado quanto você.

Seus números da sorte serão 00 e 23. Viagens para questões profissionais ou de negócios podem ocorrer.

Gêmeos

Outubro será um mês de entrega profissional. Seu signo sempre alcança sucesso em tudo o que é deseja; portanto, você também deve se cuidar das pessoas que desejam ser como você e emanam inveja.

O amor bate à sua porta e pode ser alguém do signo de Áries, Virgem ou Libra que o fará muito feliz. Tente não ser tão ciumento e ter um relacionamento sem conflitos.

Você recebe uma recompensa econômica em seu trabalho e isso permitirá que você economize para o futuro. Você saberá sobre uma gravidez que o deixará feliz. Cuide da sua saúde e vá ao médico para prevenir qualquer doença.

Tente usar muito a cor amarela. Seus números da sorte são 09 e 88. Você precisa se divertir com seu parceiro e pessoas queridas reconciliando-se através do diálogo.

Câncer

Você entenderá sua missão nesta vida e não sacrificará as coisas por outras pessoas. Você sempre apoia os outros e, especialmente seus parceiros, mas é hora de ver a vida por si mesmo e começar uma nova etapa.

Tente voltar a estudar ou comece a buscar um emprego em que se sinta mais realizado; a comunicação estará do seu lado. Não peça aos outros opiniões sobre o que você deve fazer, é melhor seguir sua intuição.

Esqueça um interesse amoroso que só queria abusar da sua bondade e tente conhecer pessoas mais compatíveis com seu signo, como Áries, Escorpião ou Aquário. Você viaja ou decide reservar alguns dias para estar consigo mesmo.

A cor verde ajudará a atrair a sorte. Deixe no passado o que te machucou. Será um mês cheio de novos amores e paixões intensas para alguns cancerianos.

Leão

Você sempre tenta se destacar e impor sua vontade. Seu signo é o mais apaixonado e territorial, o que significa que pode ser muito fiel, mas também exagerar no ciúme.

Em outubro, você terá a oportunidade de crescer economicamente graças a um novo emprego ou empresa que o deixará com mais prosperidade. Tente economizar e pensar no futuro; lembre-se de que nem tudo se resume ao aqui e agora.

Você muda de casa ou faz planos de mudar. Evite brigar com sua família ou parceiro, você deve aprender a controlar seu lado conflitivo.

Tente usar roxo ou azul forte para atrair abundância à sua vida. Seus números da sorte são 03 e 27. Você receberá as notícias de um novo membro na família. Um presente inesperado chega.

Virgem

Outubro será muito bom para seu signo. Dê continuidade a todos os seus projetos e assuntos pendentes para encerrá-los da melhor forma. Você terá duas ocasiões importantes de sorte: uma será em matéria de contratos ou para iniciar um negócio, e o outra está relacionada aos números 17, 24 e 30.

Este é um mês para finalizar ciclos tóxicos de amor. Cuidado com quedas ou inchaços e proteja especialmente os tornozelos ou quadris. Evite emprestar dinheiro para manter a sorte ao seu lado.

Um amor de Aquário, Áries ou Gêmeos pode chegar. Use a cor azul para atrair abundância. Você terá uma forte ajuda espiritual este mês, por isso mentalize o que você deseja e tenha pensamentos positivos.

Libra

Triunfos estão chegando em todos os sentidos e a justiça do seu signo dominará. A sorte sorrirá três vezes, especialmente em negócios de engenharia ou vendas, bem em uma compra ou mudança de cidade. Seus melhores números são 03, 15 e 22; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Os casais devem ter cuidado com conflitos por ciúmes ou cuidar muito do parceiro. Tenha cautela, pois é possível que você se apaixone por outra pessoa. Os solteiros serão cercados por amores proibidos ou comprometidos.

Você formaliza um relacionamento ainda este ano. Cuidado com problemas de estômago. Use o vermelho para se proteger contra a inveja. Sua melhor compatibilidade será com Aquário e Áries.

Escorpião

Seu signo será o líder do zodíaco este mês e estará muito relacionado a tudo que é místico; portanto, tente se comunicar mais com a sua intuição ou aquilo que acredita em termos espirituais.

Não hesite em fazer mudanças positivas em seu trabalho ou iniciar o negócio que você tanto deseja. Serão dias incríveis de amor para quem é solteiro, principalmente com os signos de Peixes, Áries ou Touro.

Lembre-se de que o signo de Escorpião tem facilidade em deixar ex-parceiros sentidos ou com rancor; tente finalizar esses capítulos da melhor forma e ficar em paz. Os comprometidos podem ter uma gravidez surpresa.

Você terá sorte com os números 03, 17 e 22. Tente usar mais branco para atrair boas energias.

Sagitário

Semanas de muita força interior esperam por você e isso impulsionará sua conquista profissional. Você terá mudanças de residência ou viverá sozinho por um tempo.

Tenha cuidado com todos os excessos, principalmente os vícios, e não caia em tentações de traição; tente começar a viver de maneira mais ordenada e continue cuidando da saúde.

Alguém de Peixes, Áries ou Leão, será muito compatível com você no amor. Você terá sorte com a compra de um carro ou uma casa e algo relacionado a questões de trabalho. Seus números são 01 ou 29.

Você deve cuidar da alimentação para evitar problemas intestinais. Tente usar mais laranja para atrair a felicidade.

Capricórnio

Seu signo será aquele com a maior força mais espiritual do zodíaco, por isso mantenha atitudes e pensamentos positivos, controlando sua impulsividade e reações explosivas.

Um amor de Áries pode deixar a sua vida; tenta ficar em paz e aprender com os erros. Cuide de problemas de pele ou outras doenças fazendo sempre um check-up.

Para aqueles que desejam ter um negócio, este é o momento ideal porque as energias positivas serão muito fortes. Você terá sorte com os números 00 e 30. A compra de um veículo sairá bem.

Os casais podem ter muitos problemas de infidelidade ou mentiras. Tente usar mais branco ou vermelho para fortalecer sua energia. Uma doença pode ser descoberta em alguém da família.

Aquário

Os nascidos sob esse signo alcançarão os objetivos e terão relacionamentos estáveis. Cuidado com problemas de saúde relacionados a úlceras ou estômago. Não contenha sua coragem.

Você fará uma viagem e se sentirá muito bem. Fique atento a fofocas ou problemas no trabalho, evitando especialmente se envolver romanticamente com alguém deste ambiente. Este mês será importante para o seu renascimento se você não temer as mudanças.

Cuide de infecções de pele e seja responsável ao tomar sol. Seus números da sorte são 15 e 21. Tente usar amarelo ou branco, cores que o ajudarão a crescer profissionalmente e afastar a inveja. Lembre-se deste lema: "Sempre existe uma segunda chance na vida".

Peixes

Você terá boas notícias no trabalho ou sobre projetos independentes. Evite se limitar de forma desnecessária por conta do medo de se apaixonar. Você estará em uma fase de tirar tudo o que é negativo da sua vida.

Em outubro é importante manter o pensamento positivo e pedir ao universo força para alcançar aquilo que deseja.

No amor, você ficará um pouco confuso e sem saber se deve procurar um amor antigo ou seguir em frente. Seu número da sorte para todo o mês é 21.

Você continuará estudando ou fazendo um curso que o ajudará muito em sua profissão. No amor, você permanecerá compatível com os signos de Áries, Gêmeos ou Libra.