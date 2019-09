O DualShock 4 da Sony agora é compatível com dispositivos da Apple com a nova atualização para iOS/iPad OS/tvOS/macOS. A informação foi compartilhada pela empresa nesta segunda-feira (30).

“Os fãs PlayStation podem usar seu controle sem fio DualShock 4 para jogar seus games PS4 em um iPad, iPhone ou Mac via o app PS4 Remote Play, ou aproveitar centenas de games com suporte para controle em seu dispositivo Apple", informou. Pensando nisso, a Sony liberou uma lista de perguntas frequentes. Confira:

Qual sistema operacional devo usar para jogar games no meu dispositivo Apple usando meu controle sem fio DualShock 4?

O controle sem fio DualShock 4 pode ser usado com um dispositivo Apple que tenha sido atualizado com os seguintes sistemas operacionais:

iOS 13

iPad OS

macOS Catalina (lançamento em outubro)

tv OS 13

Dispositivos Apple com sistemas operacionais macOS High Sierra ou macOS Mojave continuarão a poder conectar seus respectivos dispositivos a um DualShock 4 usando um cabo USB ou adaptador sem fio DualShock 4 USB (vendido separadamente).

Quais games posso jogar com meu controle sem fio DualShock 4 no meu dispositivo Apple?

Segundo a empresa, há duas maneiras de jogar com seu controle sem fio DualShock 4 em um dispositivo Apple. Veja:

Streaming de jogos PS4 compatíveis diretamente em seu iPad, iPhone ou Mac através do app PS4 Remote Play.

Jogue games com suporte para controle MFi, incluindo títulos chegando ao novo serviço por assinatura Apple Arcade, em seu iPhone, iPad, Apple TV e Mac.

Reprodução

O que é o app PlayStation 4 Remote Play?

O app PS4 Remote Play permite aos fãs PlayStation fazerem streaming de jogos de seu PS4 ou operar um PS4 via conexão sem fio à um PC, Mac ou dispositivo Apple. Isso significa:

Mostrar a tela de seu PS4 no seu dispositivo móvel

Usar o controle de tela e/ ou seu DS4 em seu dispositivo móvel para controlar seu PS4

Continuar um jogo pausado e/ou começar a jogar um novo da tela de seu PS4

Se juntar à chats de voz usando o microfone de seu dispositivo móvel

Onde obtenho o app Remote Play?

Se ainda não instalou o app PS4 Remote Play em seu dispositivo Apple, pode baixá-lo da Apple Store aqui para iOS, e aqui para macOS.

O que é necessário para usar o PS4 Remote Play em dispositivos Apple?

Remote Play requer o Remote Play App conectado à um Wi-Fi, um jogo compatível, um sistema PS4 com software versão 6.5 ou maior, um iPhone7, iPad 6, ou iPad de segunda geração com o iOS 12.1 ou mais recente instalado e uma conexão com a internet de alta velocidade. Um sistema PS4 com uma conexão com fio via cabo de LAN é recomendado.

Preciso de uma ID PSN para usar o app Remote Play? Sim, é preciso uma ID PSN para usar o aplicativo Remote Play.

Como uso meu controle sem fio DualShock 4 com meu dispositivo Apple?

Se está usando um controle com seu dispositivo Apple pela primeira vez, será preciso seguir os passos abaixo para usar ambos via um Bluetooth:

Certifique-se que a barra de luz do controle está desligada. Se estiver ligada, pressione o botão PS até que ela desligue. Se um cabo USB está conectado ao controle, desconecte-o.

Enquanto pressiona e segura o botão Share, pressione e segure o botão PS até a barra de luz piscar.

Habilite Bluetooth no seu dispositivo, e selecione o controle da lista de dispositivos Bluetooth. Quando o pareamento estiver completo, a barra de luz ficará de uma cor sólida.

Todas as funções do controle sem fio DualShock 4 estão disponíveis no meu dispositivo Apple?

Dependendo do dispositivo Apple, pode haver alguma função do controle que não é suportada. Estas incluem: touch pad, vibração, sensor de movimento, e a entrada para fone de ouvido.

Além disso, usuários Apple ainda precisam usar os controles de toque na tela de seu dispositivo para acessar os botões PS, Share, e Options quando estiverem jogando via o app PS4 Remote Play em alguns dispositivos.

Com informações da Sony

