Mais títulos chegam ao PlayStation Hits ainda este ano. A informação foi revelada nesta semana pela Sony.

Serão disponibilizadas três games para os jogadores, disponíveis a partir de 4 de outubro. Confira a lista completa:

God of War

Gran Turismo Sport

Uncharted: The Lost Legacy

“Estes incríveis jogos juntam-se aos games PS4 icônicos e inclusões recentes do PlayStation Hits, como God of War III Remastered, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Nioh”, revelou a empresa.

