Os signos do zodíaco que ficam nervosos quando estão a fim de alguém

Demonstrar interesse em alguém não é uma tarefa simples para alguns signos do zodíaco. Por isso, eles sempre acabam se estressando mais do que o normal e deixando muito na cara qual são as suas intenções.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano odeia se sentir nervoso, mas isso faz parte da sua natureza quando se interessa por alguém. Ele irá experimentar uma inibição e insegurança pouco usual quando está com a pessoa que faz seu coração bater mais depressa.

Costuma demonstrar seu afeto com gestos e palavras sutis, transmitindo o quanto se importa e deseja estar com aquela pessoa.

Câncer

O canceriano fica nervoso porque tende a ser inseguro e temperamental. Quando está junto da pessoa que ama, ele se sente mais ansioso. Por isso, pode se enrolar para falar e até acabar revelando coisas que não deveria.

Eles também não conseguem esconder o ciúmes e descontentamento relacionados a pessoa do seu interesse.

Sagitário

O sagitariano só se sente nervoso quando percebe que está se apaixonando de verdade. Ele começa a temer pela sua liberdade e estranhar os sentimentos “pegajosos” que estão se manifestando no seu coração.

Podem ficar um pouco na defensiva, ao mesmo tempo em que se desmoronam com qualquer retribuição de flerte.