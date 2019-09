Para fugir do calor, conheça a 'Rota das Dez Cachoeiras' de Minas Gerais

Com o calor previsto para a primavera, quem não gostaria de estar entre paredes rochosas de mais de 100 m de altura, quedas d’água capazes de inspirar pintores e fotógrafos por todo o mundo e uma biodiversidade vista em poucos lugares do planeta. Por sorte, Minas Gerais possui uma amálgama de cachoeiras e quedas d’água de beleza marcante que atraem a atenção de turistas do Brasil e até mesmo exterior.

Entre os locais que mais chamam a atenção de visitantes está o Parque Estadual Serra do Intendente, na região Central do estado. O coração do parque abriga, além de uma natureza deslumbrante, diversas cachoeiras que estão à disposição dos amantes das águas.

O Metro Jornal separou um circuito com as principais atrações da região para quem gosta ou tem vontade de se aventurar pelas águas mineiras e se refrescar com estilo. Uma das opções principais é a “Rota das Dez Cachoeiras”, realizada pelo IEF (Instituto Estadual de Florestas), em parceria com a prefeitura e comunidades locais.

A ideia é promover a conservação ambiental, valorizar a identidade local e ainda gerar benefícios para para os moradores da região. Os diversos serviços oferecidos pelos nativos, como restaurantes, hospedagem, camping, guias turísticos e muitos outros, podem ser acessados no site da prefeitura de Conceição do Mato Dentro, no endereço cmd.mg.gov.br.

“Esse cadastro proporciona uma melhor estruturação dos serviços prestados no entorno da unidade de conservação, garantindo ao turista que, ao percorrer a rota das dez cachoeiras, de bike, a pé ou a cavalo, possa saber onde poderá se hospedar ou se alimentar”, afirma o gerente do parque Serra do Intendente, Marcos Alexandre dos Santos. “Esse trabalho traz amplos benefícios para a sociedade como um todo, gerando renda para os moradores e estreitando as relações da comunidade com a natureza”, finaliza.

Cachoeira do Tabuleiro – 273 metros

É a cachoeira mais alta de Minas Gerais e a 3ª do Brasil. Considerada pelo Guia Quatro Rodas, por duas vezes consecutivas, como a mais bonita do Brasil. Ela também foi eleita uma das sete Maravilhas da Estrada Real

O Cânion do Peixe Tolo apresenta quase 4 quilômetros de profundidade. Dentre outras belezas, possui a segunda maior cachoeira da região, a Cachoeira da Bocaina, com aproximadamente 200 metros de queda livre

Com aproximadamente 150 metros de altura, a cachoeira é dividida em três cascatas. Recebe este nome pois sua queda, com a força do vento a transforma em um elemento semelhante a um rabo de cavalo em movimento.

Formada entre grandes paredões rochosos, a cachoeira tem aproximadamente 90 metros de altura, com uma queda principal com pequeno volume d’água. Em frente ao poço dela existem grandes lajes e a vegetação do entorno é de mata ciliar e de galeria.

Um complexo de cinco cachoeiras, duas localizadas em propriedade particular e três situadas no Parque Estadual Serra do Intendente, está localizada mais ao Norte do parque.

É uma belíssima queda formada pelo Córrego Teodoro e possui um poço para banho.

Próxima às localidades de Candeias e Baú, é um dos grandes atrativos naturais da região, pois sua queda forma um grande poço com uma belíssima praia de areias brancas.

A parte alta da Cachoeira do Tabuleiro é um espetáculo à parte, com suas quedas e poços, formações rochosas impressionantes e um mirante com vista para os infinitos vales e serras verdes. A caminhada é exigente e deve ser guiada.

Incrustada em um paredão de 40 metros de extensão, forma um grande poço, propício a mergulhos. A parede da cachoeira é muito procurada por escaladores e praticantes de rapel.

Apresenta uma cascata borbulhante e poço convidativo. Está inserida entre paredões rochosos de grande beleza.

Circuito evidencia grandes riquezas naturais da região

O Parque Estadual Serra do Intendente abrange uma área de mais de 13 mil hectares. Ele forma, em conjunto com o Parque Natural Municipal do Tabuleiro, o Parque Nacional da Serra do Cipó e a Área de Proteção Ambiental do Morro da Pedreira um corredor de unidades de conservação nas terras da Serra do Espinhaço.

A cordilheira montanhosa se formou por dobramentos geológicos há mais de 2,5 bilhões de anos e possui uma área de mais de 1 mil km, que corta todo o estado de Minas Gerais. Começando no sul, a Serra do Espinhaço sobe pelas terras mineiras e se alonga até a região sul da Bahia. Os primeiros relatos de europeus sobre as cordilheiras datam em mais de 300 anos.

A “Rota das Dez Cachoeiras” tem um percurso de 34 km que pode ser feito de bicicleta, a cavalo ou, para os mais aventureiros, até mesmo a pé. Além de conhecer quedas de água, o visitante terá contato com a natureza de uma maneira única, podendo até mesmo interagir durante o trajeto com animais, plantas e locais dos mais exóticos do país.