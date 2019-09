Os signos do zodíaco que devem ir devagar com o amor em outubro

Em outubro, alguns signos do zodíaco precisarão ter cautela quando o assunto é amor e paixão. Confira:

Escorpião

Seu signo inicia a segunda semana de outubro mais sensual do que nunca, mas algumas situações podem deixá-lo confuso. Sua forma de se relacionar pode acelerar significativamente e é preciso cautela especialmente ao se envolver em triângulos amorosos. Lembre-se que você está pronto para a um novo começo, mas para iniciar um ciclo de uma boa forma, é preciso finalizar as coisas bem.

Sagitário

Se sua vida amorosa tem tirado o seu sono, um problema precisa ser resolvido com pressa. Se uma finalização de relacionamento acontece ou você sente que ainda precisa recuperar sua saúde emocional, é preciso deixar a vida amorosa em pausa e cuidar de si. Tente controlar a ansiedade e aceite que muitas mudanças são para ajudá-lo a chegar a lugar melhor.

Capricórnio

Enquanto o relacionamento com as pessoas queridas e a vida social aumenta, trazendo uma maior alegria, esta energia também abre portas para pessoas interessantes entrarem na sua vida. Uma conexão emocionante pode acontecer, mas será preciso ir com calma, pois a situação tem muita probabilidade de ser apenas casual. Aproveite o momento, mas não entregue seu coração facilmente.