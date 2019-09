As mulheres mais sedutoras do zodíaco

Cada pessoa é um mundo que pode chamar a atenção e atrair as pessoas mais diversas. Contudo, existem seis personalidades do zodíaco que costumam ser as mais atraentes.

Confira se seu signo está na lista:

Leão

Uma mulher forte e decidida que costuma chamar a atenção. Quando se trata de seduzir, ela é uma das mais corajosas e empenhadas do zodíaco, algo que a faz toda a diferença.

Áries

Seduz pela personalidade forte e desafiadora. A mulher de Áries não precisa de muito para conquistar e por isso acaba sendo ela mesma, sem tentar impressionar.

Sagitário

A mulher de sagitário adora conquistar. Seu charme, personalidade cativante e vontade de estar sempre em movimento deixam as pessoas encantadas.

Reprodução /PopKey

Câncer

Embora precise de algum encorajamento ou sinal do outro(a), ela sempre vai atrás do que quer. Curiosamente, ela faz tudo isso a partir de gestos e acaba conquistando pela sua sensualidade e personalidade autêntica.

Escorpião

Mulheres escorpianas são seguras por natureza e não tem medo de arriscar. Ela sabe exatamente como seduzir com suas palavras, sua aparência e seus gestos.

Capricórnio

A capricorniana é inteligente e sabe como conseguir o que quer. Na arte da sedução ela aposta na calma, o que passa uma segurança irresistível.