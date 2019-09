Nova funcionalidade já está disponível para teste no aplicativo WhatsApp

Uma nova funcionalidade já está disponível para teste no WhatsApp. O recurso foi liberado recentemente na versão beta do aplicativo.

A novidade vai permitir ocultar totalmente a lista de atualizações de status já silenciadas, uma nova medida para combater pessoas indesejadas no app.

Atualmente, por mais que fosse possível silenciar as atualizações de determinada usuário, o material continuava sendo exibido, mas com uma cor borrada. Com a função, isso mudará no app.

Quem optar pelo modo oculto, liberado na versão versão beta para Android, também poderá restaurar a visibilidade das atualizações a qualquer momento.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o recurso será liberado em breve para todos os usuários da popular plataforma.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.260: what's new?

Hide muted status updates available for beta testers, and important clues for Facebook Pay (integration under development).https://t.co/WQyAmr6daR — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2019

