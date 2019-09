Missão TESS da NASA registra momento em que estrela é ‘destruida’ por buraco negro supermassivo

O Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da Agência Espacial Americana (NASA) observou pela primeira vez o momento em que uma estrela é 'devorada' por buraco negro supermassivo.

Um artigo descrevendo as descobertas foi publicado no The Astrophysical Journal. O fenômeno é chamado de 'perturbações de maré', ou TDE.

Segundo a NASA, o caçador de planetas monitora grandes faixas do céu, chamadas setores, por 27 dias por período. Essa visão prolongada permite que o equipamento observe trânsitos, quedas periódicas no brilho de uma estrela que podem indicar planetas em órbita.

Já outro equipamento de pesquisa, o ASAS-SN começou a gastar mais tempo olhando para os setores do TESS quando o satélite iniciou as operações científicas em julho de 2018.

"Os primeiros dados do TESS nos permitem ver a luz muito perto do buraco negro, muito mais perto do que já vimos antes", disse Patrick Vallely, co-autor e bolsista de pesquisa da OSU pela National Science Foundation. "Eles também nos mostram que o aumento do brilho do ASASSN-19bt foi muito suave, o que nos ajuda a dizer que o evento foi uma perturbação das marés e não outro tipo de explosão, como no centro de uma galáxia ou supernova".

A equipe usou os dados UV da Swift – a mais antiga já vista de uma perturbação das marés – para determinar que a temperatura caiu cerca de 50%, de 71.000 a 35.500 graus Fahrenheit (40.000 a 20.000 graus Celsius) em pouco tempo. Com todas as informações analisadas, foi possível concluir o fenômeno.

Os astrônomos acreditam que o buraco negro supermassivo pesa cerca de 6 milhões de vezes a massa do Sol. Ela fica no centro de uma galáxia chamada 2MASX J07001137-6602251, localizada a cerca de 375 milhões de anos-luz de distância na constelação de Volans. A estrela destruída pode ter um tamanho semelhante ao do nosso Sol.

As perturbações das marés são incrivelmente raras. No total, os astrônomos observaram apenas cerca de 40 perturbações até agora. Novas observações forneceram outras respostas.

