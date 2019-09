Lua Nova em Libra destaca relacionamentos e trabalho e sugere ousadia

Enfim, a Lua Nova entra em Libra às 15h26 do dia 28 de setembro. A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para a capital do país, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias para a população daquele país, período denominado de lunação. Por isso, as tendências dessa podem ser sentidas até 28 de outubro de 2019, quando ocorre a próxima Lua Nova. Conhecê-las ajuda a compreender as temáticas que irão predominar durante o espaço de um mês, para si mesmo e para pessoas próximas, levando a aproveitar melhor este período.

Essas são tendências coletivas, que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas. Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados no Horóscopo Personare.

Lua Nova em Libra dá o tom de outubro: relacionamentos e intensidade

Pense em outubro como, com destaque para a Casa 8, um mês em que verdades aparecem, e em que o revolucionário Ascendente em Aquário pede mudanças, nas atitudes e, principalmente, na maneira de pensar. Cogite também que há grande preocupação com o futuro, mas também necessidade e vontade de ousar profissionalmente e nos caminhos pessoais.

Com a Lua Nova em Libra as relações vão ser muito importantes, mas este pode ser um período também de muitas mexidas, ativação ou revisão nelas – ou, ainda, com acontecimentos envolvendo pessoas próximas. Leia o artigo, e, na metade de outubro, volte aqui para conferir e relembrar, pois alguns fatores devem ficar mais claros na metade do período lunar.

Ascendente em Aquário: mude de atitude e abra novos caminhos

Por causa do Ascendente em Aquário, sabe qual vai ser a atitude preponderante em outubro? De mudança, libertação, novos ventos e posturas. A vontade aqui vai ser dar uma chacoalhada. E este é também o signo dos amigos e dos grupos, que vão estar em destaque.

Dica: encare a vida de uma outra forma, principalmente saindo das visões estagnadas. É hora de dar uma virada!

Urano na Casa 3: cabeça antenada no novo

Sobre o Ascendente em Aquário, saiba que o regente dele é Urano e que está na Casa 3. Isso reforça o tema do novo nos pensamentos. Urano na Casa 3 é bom para fazer cursos, ir a palestras de pessoas que tenham algo inédito a acrescentar, circular, conhecer novas pessoas e renovar pontos de vista. Tudo de bom, né?

Mas como tudo em Astrologia também pode ter seu lado negativo, Urano na Casa 3 pode trazer problemas com carros, trânsito interrompido ou caótico, imprevistos em deslocamentos, comunicações mais bruscas e notícias inesperadas.

Busca pela profundidade é sugestão desta Lua Nova em Libra

Alguns desafios vão ocorrer nesse período, especialmente de:

30 de setembro a 03 de outubro

10 a 15 de outubro

22 de outubro a 10 de novembro.

A melhor coisa é estar preparado para essas datas. Marte, Lua, Sol, Vênus e Mercúrio estarão todos na Casa 8, uma Casa Astrológica complexa. Vamos assinalar os desafios e pontos positivos disso que é chamado, em Astrologia, de stellium, ou seja, uma concentração de planetas na oitava casa.

Sabe aquele relacionamento que você vem tentando empurrar com a barriga ? Pois é, nesse mês todas as rachaduras e problemas dele vão ficar evidentes. Isso nem sempre é ruim e muitas vezes é necessário. E aí é uma questão de escolha ou circunstância, pois ou essa crise vai levar a uma reformulação ou vai ocorrer o que está sendo dito no próximo tópico. Atente também para crises que podem ser excesso de drama ou resultado de algum desequilíbrio pessoal.

? Pois é, nesse mês todas as rachaduras e problemas dele vão ficar evidentes. Isso nem sempre é ruim e muitas vezes é necessário. E aí é uma questão de escolha ou circunstância, pois ou essa crise vai levar a uma reformulação ou vai ocorrer o que está sendo dito no próximo tópico. Atente também para crises que podem ser excesso de drama ou resultado de algum desequilíbrio pessoal. Muitas relações podem chegar ao fim em outubro. Você vai poder constatar isso facilmente no mundo dos famosos, que é uma vitrine. Alguns relacionamentos vão chegar ao fim com muita intensidade, como, por exemplo, com rumores de traição.

Uma dica: com este mapa de lunação, se você não quiser situações intensas em relações de qualquer tipo, procure se preservar de choques e confrontos abertos, tendo mais inteligência emocional e estratégia. Todavia, em algumas situações os conflitos poderão ser inevitáveis, pedindo muita habilidade libriana para seguir em frente.

Mais pessoas podem ter situações de perdas, sejam materiais ou afetivas, como o falecimento de um ente querido. Ou então acontecimentos como um episódio mais intenso de saúde ou até uma cirurgia.

Neste mês, as coisas ficam “preto no branco”, e isso pode ser visto como construtivo também, pois é só desse modo que fazemos algo a respeito do que não vem bem, como, por exemplo, buscar terapia ou algum tipo de transformação. Potencial de grandes quedas, crises, mas de grandes viradas e transformações.

É hora de ir fundo no que quer que tenhamos de fazer ou encarar. A Casa 8 pede profundidade e é excelente para investigação. Por isso, não tenha medo de enxergar o lado mais difícil de algo, pois sem isso dificilmente avançamos para coisas melhores.

Temáticas financeiras estão em destaque, especialmente envolvendo parcerias, como litígios e separações. Questões ligadas a impostos também podem aparecer.

Amor em outubro segundo a Lua Nova em Libra

O amor em outubro tem algumas contradições. Situações críticas ou reformulações podem aparecer para comprometidos, como expliquei no tópico anterior. Mas também pode ser que o casal se una mais para lidar com uma tensão ou desafio, como a cirurgia de um parente de um dos dois ou outra questão.

Solteiros ficarão divididos entre intensidade, química e cautela e receios. Sabe aquela coisa de se apaixonar, ter uma química enorme, mas ter medo de se machucar? É isso. A Lua Nova em Libra traz grande foco para o tema das relações. Busca por intimidade e conexão, mas cada um também pode ter entraves e problemas para resolver.

Finanças em outubro: entre as oportunidades e a cautela

O mês pode ter oportunidades no âmbito das finanças, com Vênus em sextil com Júpiter – que também faz aspecto com Saturno e Plutão, pedindo cálculo, cautela e avaliação em parcerias comerciais. Eventualmente, os ganhos podem ser grandes a partir de um acordo, mas também terem um preço elevado a pagar. Avalie.

Projeção da imagem e da carreira

Júpiter ocupa a Casa 10, trazendo projeção e potencial de sucesso para a carreira. Porém, faz uma quadratura com Netuno. Então, é preciso estar de olho com o retorno de algumas iniciativas e também evitar posturas muito ingênuas. De toda forma, profissionalmente, é hora de ousar e se projetar!

Âmbito coletivo mais intenso

Saturno e Plutão ocupam a Casa 11, do coletivo. Grupos podem estar mais conservadores ou reagindo a autoridade. Isso pode gerar grandes crises no âmbito coletivo, com protestos e outras situações. Apesar de ter muitas qualidades, esse não é um período leve. Ocorrências envolvendo crimes, assassinatos, feminicídios, entre outros, infelizmente podem ser muito noticiados. Há algo de limpeza e expurgo, e isso vai ainda continuar em novembro, a partir da lunação em Escorpião em 28 de outubro.

Você e seus amigos: apoio em transformações

Como a Casa 11 é a de amigos, e Saturno e Plutão estão lá, seus amigos podem passar por algum desafio de estruturação nesse mês, ou pode ser que eles nos ajudem com nossos desafios, e vice-versa. Assim como nós, estarão preocupados com o futuro, já que o momento exige pés no chão, com Saturno próximo de Plutão em Capricórnio.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

