Mattel lança linha de Barbies sem gênero

Na luta pela liberdade, sem estereótipos e rótulos pré-estabelecidos, a fabricante de brinquedos Mattel lançou nesta quarta-feira (25) uma nova linha da boneca Barbie sem gênero.

A iniciativa batizada de "Creatable World" ("mundo criável", na tradução livre) é totalmente "livre de etiquetas" e permite que meninos e meninas personalizem o brinquedo, com diferentes opções de roupas, acessórios e perucas, que incluem penteados longos e curtos.

"Os brinquedos são o reflexo da cultura e, à medida que o mundo continua comemorando o impacto positivo da inclusão, sentimos que era hora de criar uma linha de bonecas sem qualquer rótulo", explicou Kim Culmone, vice-presidente sênior de design de bonecas da Mattel.

Segundo o executivo, através de pesquisas ao lado de uma "equipe de especialistas, pais, médico e, principalmente, crianças", foi possível aprender que elas "não querem que seus brinquedos sejam definidos pelos estereótipos de gênero".

"Por esse motivo, essa linha que permite que as crianças se expressem livremente foi particularmente apreciada por elas", acrescentou Culmone. A Mattel confia que a coleção "Creatable World" poderá "incentivar todos a pensar mais abertamente sobre os benefícios que as crianças podem tirar ao brincar com bonecas".

A nova linha consiste em seis kits diferentes em uma variedade de tons de pele. Cada kit inclui uma boneca, uma peruca com cabelos longos e curtos, seis tipos de roupas, três pares de sapatos, um chapéu e um par de óculos de sol.

"Esses elementos extremamente versáteis e realistas dão às crianças a liberdade de criar personagens únicos e personalizá-los como desejarem", afirmou a fabricante de brinquedos.

As bonecas serão comercializadas nos Estados Unidos a um preço recomendado de US$29,99.

"A Creatable World é onde deixamos os brinquedos serem brinquedos, para que crianças sejam crianças", explicou a Mattel no Twitter, ressaltando que "no mundo atual, as bonecas devem ser tão ilimitadas quanto as crianças que brincam com elas". (ANSA)