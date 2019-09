Socorro a infartos ainda é pouco difundido no Brasil

Você sabe identificar os sinais de uma parada cardíaca? E fazer as manobras de reanimação? No Brasil, cerca de 300 mil pessoas sofrem infartos todos os anos, segundo levantamento mais recente do Ministério da Saúde, realizado em 2018. Em 30% dos casos a doença é fatal, e a OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que até 2040 as mortes por doenças cardiovasculares devem aumentar 250% em todo o mundo.

Preocupadas com esses números, a OMS e outras instituições promovem anualmente ações educativas em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração. O objetivo é chamar a atenção sobre os cuidados com este órgão de vital importância, e a informação é o primeiro passo para saber como salvar uma vida.

A morte súbita pode ser evitada, em grande parte dos casos, se o socorro for feito rapidamente por meio de massagens cardíacas e aplicação de choques elétricos no peito da vítima com um desfibrilador. No Brasil, porém, o socorro imediato e emergencial para os casos de parada cardíaca ainda é pouco difundido, segundo a Sobrac (Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas).

De acordo com especialistas, a parada cardíaca e a morte súbita nem sempre apresentam sinais prévios, e quem estiver por perto pode ajudar. Não raramente, acomete pessoas ativas que, de modo repentino, por picos de estresse físico, emocional ou doenças associadas, sofrem um mal súbito.

“É de extrema importância promover a conscientização sobre o reconhecimento e o atendimento imediato de vítimas”, afirma a cardiologista Luciana Armaganijan.

O índice de sucesso na recuperação depende diretamente do tempo entre a ocorrência, o início das massagens e a desfibrilação. As chances de sobrevivência diminuem cerca de 10% a cada minuto de atraso nesse atendimento. Danos cerebrais podem ocorrer a partir de 4 a 6 minutos após uma parada. Poucas tentativas de reanimação são bem-sucedidas após 10 minutos, alerta a médica.