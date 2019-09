Os signos com mais dificuldade em dizer adeus para o ex

Quando o assunto são relacionamentos do passado, alguns signos do zodíaco possuem muita dificuldade em desapegar e dizer adeus de uma vez por todas.

Confira se você está na lista:

Touro

Este signo tem uma forte tendência a possuir e por isso não desapega facilmente. Ele teme a solidão e pode achar uma forma de manter o ex “na estante” para saber que uma hora ou outra terá uma companhia já conhecida.

Gêmeos

Estabilidade emocional não é forte de todo geminiano e, especialmente em temos de crise, isso faz com que ele busque uma conexão as pessoas que mantiveram algum tipo de relação mais séria. Além disso, sua curiosidade o faz querer saber como o outro mudou – ou não.

Aquário

Este signo é desapegado, mas dá muito valor para a amizade e companheirismo, características que podem levá-lo a continuar mantendo uma relação com um ex. Sua forma mais objetiva de lidar com sentimentos também faz com que eles possam se relacionar com alguém do passado sem pretensão de reatar um compromisso.