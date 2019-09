Operadora Oi testa tecnologia 5G durante Rock in Rio

A Cidade do Rock abre hoje suas portas para a 20ª vigésima edição do Rock in Rio, tornando-se a primeira cidade 5G do país, graças a uma rede implantada pela Oi para testes e experiências de uso da nova tecnologia. Será também a primeira vez que todo o público do evento estará conectado por uma rede de WiFi gratuita, disponível para clientes de qualquer operadora.

Quinta geração da conexão móvel, ainda não disponível no Brasil, o 5G será usado pela equipe de conteúdo do evento. A tecnologia tem uma performance até 10 vezes superior à da rede 4G, possibilitando altíssima velocidade no envio e recebimento do conteúdo, de acordo com informações da Oi.

Oi GamePlay Arena by GameXP

Outra ação será o lançamento da versão mobile do jogo Call of Duty, que foi criado no início dos anos 2000 para PCs e depois ganhou versões para diversos tipos consoles. O game, que estará disponível no Brasil a partir de 1º de outubro, será lançado no espaço Freeplay, na Oi GamePlay Arena by GameXP, onde o público poderá jogar online em smartphones 5G conectados pela Oi.

A ação é resultado de uma parceria entre a Game XP e a empresa, primeira operadora brasileira a fazer testes com a quinta geração de telefonia móvel em demonstrações abertas ao público no país.

