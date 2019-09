Uber vai reunir viagem de carro e delivery no mesmo aplicativo

A Uber anunciou nesta quinta-feira, em evento em São Francisco, nos EUA, a próxima geração do seu aplicativo, que vai integrar produtos existentes e exibir ao usuário, já na tela inicial, solicitações de viagem e pedidos de Uber Eats.

A nova versão do aplicativo será lançada em cidades de nove países. Para os usuários brasileiros, as novidades devem chegar ao longo das próximas semanas, segundo a empresa.

Transporte público

Outra novidade é a expansão da integração com transporte público no aplicativo para mais países, com informações sobre linhas de ônibus, metrô ou trens. Em São Paulo, o recurso estará disponível nos próximos meses.

A ferramenta já funciona em cidades como Londres, Sydney e Chicago. Ontem, entrou em operação em Paris, Cidade do México e São Francisco.