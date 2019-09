Os signos que irão testar a paciência dos seus parceiros em outubro

Quando o assunto é relacionamento amoroso, alguns signos do zodíaco estão propensos a testar a paciência dos seus parceiros em outubro.

Confira se você está na lista:

Áries

Logo na primeira semana de outubro a vontade de deixar as coisas claras aumentará e a prioridade principal do ariano será discutir tudo o que ele acha necessário com o parceiro. Isso não será agradável para todos, mas expressar tudo o que ele pensa e sente é sua forma de solucionar as coisas. Quem souber lidar com isso usando a paciência e intuição, pode resolver questões importantes e avançar como casal.

Leão

O leonino passará por uma fase caótica quando o assunto é vida doméstica e trabalho, o que pode resultar em pouco tempo para o relacionamento e estresse que pode gerar conflitos neste departamento. A partir de 12 de outubro as coisas ficam ainda mais delicadas, especialmente se o parceiro também estiver passando por momentos complicados. Por isso, é importante buscar o equilíbrio e manter a cautela com as ações e palavras.

Virgem

O virginiano pode ter algumas dificuldades para se comunicar com o seu parceiro durante outubro. Silêncio e até mesmo a retenção de informações podem abalar a conexão, deixando as pessoas que convivem com este signo perguntando-se o que está acontecendo ou se algo está sendo escondido. As tentativas de diálogo podem ajudar a melhorar este aspecto e evitar maior desgaste.