Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de setembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Será um fim de semana divertido com sua família e amigos. Lembre-se de que seu signo é o mais carismático; é por isso que você se cerca de pessoas que o amam. Neste sábado, você é convidado para uma comemoração e irá se divertir.

Evite os excessos, pois você estará propenso a ter ressaca moral. Lembre-se que o mais importante é sempre ser honesto, especialmente no amor. Os comprometidos passam uma boa fase no relacionamento.

Você faz compras de última hora. Sua sorte será nesta sexta-feira com os números 09, 21 e 33. Tente cuidar mais da saúde. Se você é solteiro, um novo amor do signo de Gêmeos ou Libra entrará em sua vida.

Touro

Será um fim de semana de preocupações, especialmente se seu parceiro não está ao seu lado. Não fique chateado com isso, tente ficar calmo e passar os dias cercado por outras pessoas que o amam.

Você fará uma viagem. Você faz pagamentos e precisa se organizar bem para não deixar as coisas para a última hora. Seus números são 04, 43 e 62 e você pode combinar com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Seu melhor dia é o sabádo.

Entre o domingo e a segunda-feira, evite ao máximo brigar ou lembrar-se de situações que o trazem tristeza. Mantenha o pensamento positivo!

Gêmeos

Fim de semana de grande alegria e comemoração. Um amor do passado pode voltar para a sua vida; tente conversar e dê a si mesmo outra oportunidade de saber se as coisas podem funcionar novamente.

Você recebe um convite para um evento ou festa neste fim de semana. Cuide de problemas respiratórios ou pulmonares e vá ao seu médico; mais do que nunca, é preciso dar atenção à saúde. Viagens podem ser planejadas, especialmente em família ou casais. Seus números da sorte são 15, 32 e 77 e seu melhor dia será o sábado.

Câncer

Será um fim de semana de muitas alegrias, especialmente para reuniões em família. Lembre-se de que seu signo é muito sentimental, que você sempre quer estar perto de todas as pessoas que aprecia.

Eu recomendo que você cuide de sua dieta. Você receberá uma nova proposta de negócios que lhe renderá muitos lucros. Tente remover do armário tudo o que não ocupa e doe-o a alguém que precise, para que toda a energia seja renovada em sua vida.

Seu ritual para este final de mês é acender uma vela vermelha e colocar três moedas em torno da cera às 12 horas, com isso o mês inteiro de outubro ficará bem. Tenha cuidado com as fofocas e tente não contar suas intimidades a todos.

Você terá sorte com os números 09, 32 e 44; Você toca no domingo. No seu relacionamento, deixe o ciúme de lado.

Leão

Nesta sexta-feira, você terá muito trabalho, mas isso o ajudará a ter melhores oportunidades em outubro. Você decide se renovar por dentro e por fora para começar o mês com novas energias.

Você será visitado por parentes que não esperava, mas isso trará felicidade. Mantenha o pensamento positivo e procure formas de ganhar mais ânimo para atrair as melhores vibrações.

Sua sorte virá com os números 02, 36, 52. Você decide fazer algumas mudanças em sua casa.

Virgem

Sexta-feira de festa e reuniões em família. Você sempre toma a frente neste tipo de ocasião e o faz muito bem; explore estas habilidades.

Será apresentada uma proposta para um novo negócio que o ajudará a aumentar sua renda. Não deixe sua casa sozinha por tanto tempo ou peça ajuda para que alguém a cuide em caso de viagem; isso evitará problemas.

Você pensa em adquirir um bem. Você terá sorte com os números 19, 32 e 55. No amor, uma pessoa do signo de Peixes ou Áries irá procurá-lo para voltar ou iniciar um romance. Você arrumará suas malas para viajar em breve.

Libra

Fim de semana cheio de novas experiências apaixonadas. Você terá sorte em tudo que fizer e receberá um presente de alguém muito especial. Uma reunião de trabalho pode tomar seu tempo nesta sexta-feira, mas tudo sairá bem.

Você vai ao médico para fazer um check-up; seja precavido para evitar problemas de saúde. Sorte sábado + com os números 07, 21 e 28. Tente usar mais roupas brancas para estimular a sorte em todos os aspectos da vida.

O mês de outubro é ideal para fazer mudanças na aparência ou ambiente e, assim, renovar a energia. Um parente de fora está procurando por você.

Escorpião

Você receberá boas notícias e haverá uma comemoração muito feliz. Lembre-se de que seu signo sempre quer ficar bem com todos, mas tente se proteger da inveja e de pessoas aproveitadoras.

Cuide de problemas de pressão alta e tente cuidar melhor da alimentação. É preciso maneirar nos excessos. Você recebe um presente que não esperava e isso lhe dará muita alegria.

Tente andar com cuidado na rua e evitar quedas. Seus números da sorte são 22, 31 e 54, adicione seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Sagitário

A sorte estará do seu lado neste fim de semana e os melhores números são 00, 15 e 27. A sexta-feira virá acompanhada de finalizações e resoluções no trabalho; um compromisso de última hora também pode chegar.

Tente esquecer este amor que não era para você e comece a se envolver com pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Leão ou Áries.

Tenha cuidado com roubos ou perdas na rua. Você recebe visitas em sua casa. Tente continuar cuidando da alimentação e a saúde física e mental, porque um mês de novos amores e descobertas espera por você.

Lembre-se de que ao se sentir bem consigo mesmo, você atrai situações positivas e todo o seu ambiente vibra em uma energia melhor.

Capricórnio

Momento de festas e novos amores ao seu redor. Lembre-se de controlar sua personalidade forte para evitar problemas com seu parceiro. Sexta-feira atarefada; é preciso se aplicar mais em seus projetos.

Você decide melhorar seu estilo de vida. No amor, você pode ficar indeciso entre duas pessoas, mas lembre-se de que seu signo não deve deixar o instinto sexual dominar. É preciso separar prazer e sentimentos para tomar a melhor decisão e não machucar ninguém.

Seus números da sorte são 21, 44 e 89 e seu melhor dia é o domingo. Você ganhará um presente que irá adorar.

Aquário

Sexta-feira de muito trabalho e tarefas pendentes. Lembre-se de que, em 30 de setembro, você deve preparar a sua casa para receber as novas energias de outubro; por isso, organize e limpe para que as boas energias entrem com mais força.

Você não precisa fingir ser o que não é. Lembre-se de que a melhor forma de se apresentar é de forma simples, autentica e natural; isso trará coisas positivas. Você recebe um convite para viajar e festas podem ser muito animadas.

Alguns aquarianos decidem se envolver em um relacionamento mais formal. Você sente que alguns amigos se afastam da sua vida, lembre-se de que o seu signo é o mais amigável, mas sempre há momentos para amadurecer e iniciar um novo caminho.

Seus números da sorte são 19, 32 e 88. Tente sempre ser verdadeiro para não atrair problemas para a sua vida.

Peixes

Você estará sob pressão no final do mês ou com muito trabalho. Lembre-se de que seu signo pode ser muito comprometido em sua vida profissional; portanto, não se desespere e tente resolver todas as suas pendências de forma organizada.

Não queira impor suas decisões ao seu parceiro, lembre-se de que todos têm um plano de vida e é preciso respeitar isso. Evite entrar em conflitos com a pessoa que você ama.

Você recebe um convite para o sábado e se diverte muito. É hora de fazer melhorias em sua casa ou tornar o ambiente mais agradável. Seus números são 09, 20 e 21; Tente combinar com seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.