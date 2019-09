Game After The Fall chega ao PS VR no próximo ano

O game After The Fall, dos Criadores de Arizona Sunshine, chega ao PlayStation VR (PS VR) já no próximo ano. A informação foi confirmada pela Sony nesta sexta-feira (27).

Desenvolvido pela Vertigo Games, o título é um jogo multiplayer de tiro e ação com co-op como atração principal. A data exata ainda não foi revelada.

“Situado em uma Los Angeles congelada e pós-apocalíptica, After The Fall coloca você e até três amigos contra hordas imensas de criaturas zumbis monstruosas, conhecidas como Snowbreeds”.

“Enquanto também luta para sobreviver, você usará várias armas. Você vai sair correndo para a linha de frente com a sua soqueira eletrificada e pistola personalizada para derrubar as hordas de Snowbreeds? Ou prefere ficar mais atrás e usar seu rifle de caça com munição explosiva para derrubar os brutamontes? É você que decide”, questiona a descrição do jogo.

Além disso, você poderá fazer ataques devastadores com dispositivos fabricados, como uma saraivada de mísseis saída de um walkman de pulso dos anos 1980 transformado em lança-mísseis. Confira o trailer:

Com informações da Sony

