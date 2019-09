Estes 5 alimentos são proibidos para crianças com menos de um ano e devem ser evitados

Os bebês e crianças pequenas requerem cuidados especiais, sobretudo relacionados à alimentação. Eles processam alguns alimentos de forma diferente que organismo de adultos. Por isto, é importante que tenham uma dieta balanceada e supervisionada por um pediatra.

Mel

O mel pode parecer totalmente inofensivo, mas o Programa de Tratamento e Prevenção Infantil explica que ele pode provocar botulismo nos pequeninos.

Esta doença é causada por uma toxina produzida pela bactéria clostridium botulinum e pode causar náuseas, vomito visão borrada e, em casos severos, paralisia.

Espinafre

A Agência Espanhola de Consumo, seguridade alimentícia e nutrição sugere não incluir espinafre na dieta de crianças menores de um ano, devido a composição de nitratos, substâncias que podem chegar a ser tóxicas para os pequenos.

Sal

A comida dever ser preparada com pouco ou nenhum sal. Os rins ainda não estão maduros o suficiente e podem sofrer danos ao consumir sódio em excesso.

Frutos secos, castanhas e nozes

Eles são extremamente saudáveis para uma dieta humana, mas para adultos. A consistência que eles apresentam é quase impossível para os pequenos processar, o que aumenta o risco de asfixia. É aconselhável que eles comecem a comer depois da maturação dos dentes.

Salsichas e embutidos

Além do problema do sódio, elas não aportam nutrientes ao organismo, assegura o Hospital Pediátrico de Stanford Children’s Health. Elas também sofrem do mesmo problema das castanhas, pois são difíceis de tragar. Por isso é melhor esperar até os 4 anos.