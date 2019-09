Revelados novos detalhes da jogabilidade de The Last of Us Parte II

A história de Ellie continua em The Last of Us Parte II. O novo game chega em 21 de fevereiro de 2020 para PlayStation 4 (PS4).

E a demo revelou vários detalhes da jogabilidade, da movimentação melhorada de Ellie em resposta às novas ameaças, como cães de guarda e novas evoluções dos infectados. Além disso, foi possível ver as melhorias visuais extraordinárias que a Naughty Dog implementou na aguardada sequência, de acordo com informações da Sony.

A parte inicial da demo apresenta momentos emocionantes da história de Ellie e de sua companheira, Dina. Ellie já era uma protagonista multifacetada no jogo anterior, mas agora ela tem dezenove anos, e sua idade transparece na profundidade de sua personalidade. Ela e Dina se divertem, trocam olhares em busca de sinais e evitam falar de antigos interesses amorosos.

Reprodução

De acordo com a Sony, a segunda metade da demo mostra o lado violento de Ellie, até onde ela vai para fazer justiça contra aqueles que feriram as pessoas que ela ama. Ela enfrenta um grupo de sobreviventes xenófobos de Seattle que capturaram Tommy, o irmão de Joel. Ellie entra no território inimigo para salvá-lo. A Naughty Dog se esforçou muito para demonstrar que esses inimigos são pessoas com vida própria e com seus próprios entes queridos, não ameaças unidimensionais. Normalmente, abater um inimigo com arco e flecha a uma longa distância dá a sensação de alívio e orgulho. Em The Last of Us Parte II, isso pode fazer com que as pessoas próximas à sua vítima gritem o nome de quem morreu com profundo pesar. Às vezes a violência é necessária para sobreviver neste mundo, mas fazia minha consciência pesar constantemente. Confira detalhes da jogabilidade:

Patrulha: “A primeira parte da prévia que eu joguei se passava nas cidades abandonadas cobertas de neve nos arredores de Jackson, lar dos sobreviventes em Wyoming. A sensação da neve cedendo sob os pés é agradável, e a ventania deixa marcas na superfície dela”.

Um dia na vida de Ellie em The Last of Us Parte II: “A principal tarefa de Ellie é patrulhar as áreas nos arredores Jackson. No início do jogo, ela cavalga por construções abandonadas arrasadas na floresta vizinha, onde ela e Dina investigam sinais de mortíferos infectados, perigosos saqueadores ou sobreviventes”.

Subúrbio: “A segunda parte se desenrola no que restou de Seattle, o bairro de Hillcrest, em Washington. O visual marcante da série, com verde por toda parte, é bem representado pelas copas exuberantes das árvores que recobrem a estrada arruinada. Uma névoa com renderização impressionante paira sobre a área e completa a genuína atmosfera do Noroeste Pacífico”.

Detalhes meticulosos: “Os músculos do seu cavalo se flexionam e tremem enquanto ele galopa. A grama alta se move e as árvores se curvam com o vento. O rosto de Ellie se contorce enquanto ela se concentra para abater inimigos furtivamente. Melhorar as armas em bancadas recompensa você com animações incrivelmente detalhadas”.

Salto: “Ellie é muito mais ágil do que Joel. Agora os jogadores podem saltar para alcançar pontos mais altos ou sobre pequenos vãos. Não espere saltar sobre vítimas azaradas como se fosse um assassino, mas conte com mais liberdade e novas oportunidades de movimentação”.

Esquiva: “Uma das novas habilidades mais poderosas de Ellie permite a ela esquivar-se de ataques à curta distância. Desvie das machadadas de sobreviventes ou dos ataques de corredores com um toque rápido no botão. A esquiva foi especialmente útil para escapar de ataques surpresa de espreitadores. É um novo recurso que dá uma sensação satisfatória de poder, mas também se mostra muito necessária, já que os inimigos parecem mais inteligentes e imprevisíveis”.

Rastejar em The Last of Us Parte II: “Ellie agora pode se abaixar quando você segura o botão Círculo. Isso é útil para evitar o contato visual com inimigos rapidamente, rastejar por pequenas aberturas ou evitar chamar atenção. Essa última utilidade é valiosíssima em momentos de furtividade”.

Cães de guarda: “Cães de guarda treinados estão sempre rondando, e eles podem sentir seu cheiro e acabar com os seus planos. Ative o modo de escuta para ver seu rastro. Mas é bom ter cuidado ao eliminar os donos, pois quando eles estão sozinhos, é difícil avistar os cachorros na grama, sem uma pessoa ao lado deles. Além de estressante e perigoso, ser alvo do ataque de um cão também leva os jogadores a enfrentar o dilema moral de fugir ou matar o animal”.

Novo infectado revelado: “Os trôpegos são amontoados de pústulas ambulantes horrendos que lançam ácido gasoso quando se aproximam e aguentam grandes quantidades de dano. Quando são derrotadas, essas ameaças purulentas causam uma violenta explosão. Eles são mais rápidos do que parecem e têm um visual pavoroso”.

Habilidades adicionais: “Suplementos ainda podem ser obtidos para desbloquear habilidades. Em The Last of Us Parte II, os jogadores podem escolher entre diferentes estratégias de melhoria de habilidades para personalizar Ellie de acordo com seu estilo. Nós conseguimos ver algumas delas em ação. Sobrevivência se concentra em melhorar a vida, expandir o alcance do modo de escuta e a distância de arremesso. Fabricação permite criar melhorias para armas corpo a corpo, adicionar fumaça a bombas de atordoamento e aumentar a velocidade de produção. Furtividade aumenta a velocidade ao rastejar, acelera abates furtivos e desbloqueia os silenciadores de pistola”.

Silenciadores: “Cilindros são um novo material de fabricação e permitem que Ellie acople silenciadores caseiros à pistola semiautomática. Com isso, os próximos três tiros serão silenciados, expandindo as opções estratégicas que ela tem em campo. Como eu prefiro jogar furtivamente, foi um alívio poder aumentar a durabilidade do silenciador”.

Com informações da Sony

