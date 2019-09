Os signos do zodíaco que acabam sendo infiéis novamente

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a cometer uma traição, receber perdão e ainda assim voltar a cometer o mesmo erro.

Confira quais são:

Áries

Muitos arianos podem ter autocontrole suficiente e são leais aos seus parceiros. No entanto, este signo é impulsivo e gosta de viver novas emoções.

Quando o relacionamento cai na rotina e ele se sente estagnado, as probabilidades de uma traição aumentam. O que pode fazer este signo repetir seu erro é o excesso de paixão e intensidade que costuma cegá-lo especialmente em questões sexuais.

Leão

O leonino pode assumir posturas muito dominantes e egocêntricas. Quando isso acontece, ele acha que merece tudo e tem o direito de fazer o que quiser – sem que o outro saiba.

Infelizmente, este signo pode se desviar do seu relacionamento quando não se sente preenchido ou recebe a atenção que considera suficiente. Além disso, ele costuma ter valores tradicionais e de família, o que podem fazê-lo buscar alternativas para aliviar a tensão de relacionamentos fracassados que ainda mantém.

Sagitário

O sagitariano deixa que o prazer e a aventura o guie pela vida. Portanto, este signo não sabe lidar com a sensação de se sentir tentado e não realizar seu desejo.

Mesmo quando já foi perdoado uma vez, ele tende a cair no erro novamente, pois nem sempre mede as consequências dos seus atos e pode colocar seus interesses muito a frente dos do seu parceiro.