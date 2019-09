Os signos do zodíaco mais cautelosos no amor

Quando o assunto são sentimentos e relacionamentos amorosos, alguns signos do zodíaco podem levar o amor com muita cautela.

Confira se você está nesta lista:

Touro

O taurino não lida bem com surpresas, especialmente as ruins. Por isso, este signo não deixa sua necessidade de segurança, firmeza e estabilidade nem mesmo quando está apaixonado. Apesar do grande apetite sexual, alguns deles podem optar por levar as conexões de forma mais lenta, tentando ganhar tempo para checar informações, fazer descobertas e refletir sobre a pessoa que escolhem para um relacionamento sério.

Virgem

O virginiano é perfeccionista em todos os aspectos da sua vida, pois é governado pela inteligência e racionalidade. Sua natureza cautelosa e por vezes desconfiada não quer se ver vulnerável, por isso eles agem cuidadosamente no amor. Este comportamento pode atrapalhar quando a necessidade de controle se torna compulsiva.

Peixes

Após se decepcionar, este signo dificilmente se entregará ao amor de peito aberto logo de cara. Sua cautela e pensamento lógico e racional são usados como forma de defesa, que podem ajudá-los a prevenir que os outros firam seus sentimentos. No entanto, este signo deve ter cuidado para não se fechar em um mundo próprio e deixar boas oportunidades passarem.

Peixes pode ser pessimista, e se você estiver sempre olhando para o lado sombrio das coisas, não terá pressa de se lançar em um novo relacionamento. Eles são artistas sensíveis e, às vezes, preferem direcionar suas energias para o trabalho a se expor a mágoa e agitação emocional.