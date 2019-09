NASA divulga impressionante ilustração que mostra como um buraco negro se parece

A Agência Especial Americana (NASA) divulgou nesta quinta-feira uma impressionante ilustração que mostra como um buraco negro se parece.

A visualização simula a aparência de um buraco negro onde a matéria se acumula em uma estrutura fina e quente chamada disco de acúmulo. A extrema gravidade distorce a luz emitida por diferentes regiões do disco, produzindo a aparência deformada.

NASA’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman

Mais próximo do buraco negro, o gás orbita próximo à velocidade da luz, enquanto as partes externas giram um pouco mais devagar. Essa diferença estende e distorce, produzindo faixas claras e escuras no disco.

O gás brilhante no lado esquerdo do disco se move em nossa direção tão rapidamente que os efeitos da relatividade de Einstein aumentam o brilho; o oposto acontece no lado direito, onde o gás que se afasta e torna-se um pouco mais fraco. Essa assimetria desaparece quando vemos o disco exatamente de frente porque, dessa perspectiva, nenhum material está se movendo ao longo de nossa linha de visão.

Mais próximo do buraco negro, a curvatura gravitacional da luz se torna tão excessiva que podemos ver a parte inferior do disco como um anel de luz brilhante aparentemente delineando.

Ainda segundo a NASA, com o buraco negro modelado, o anel de fótons parece quase circular e idêntico em qualquer ângulo de visão. Confira vídeo:

