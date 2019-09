Assim você pode criar facilmente um link para o seu contato do WhatsApp

O app de mensagens instantâneas WhatsApp é cheio de truques e macetes. O objetivo é facilitar a vida do usuários na popular plataforma.

No entanto, pouco conhecido no aplicativo, um recurso simples permite criar um link para o seu contato do WhatsApp.

Com a função, as pessoas podem iniciar um bate-papo facilmente com alguém sem ter seu número registrado no aparelho celular.

Processo muito simples

Para criar seu próprio link, use https://wa.me/number e substitua 'number' pelo seu número de telefone completo. É importante que esteja no formato internacional.

Você não deve incluir zeros, parênteses ou hífens que normalmente estão nesse tipo de código. Lembre-se de que o número deve ter uma conta ativa. Confira:

Correto: https://wa.me/5211234567890

Incorreto: https://wa.me/+052-(1)1234567890

O link do app é ideal para usuários que oferecem serviços, ou que o trabalho exija contato frequente por meio da plataforma.

LEIA TAMBÉM: