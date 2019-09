Os signos que precisam apostar na sensibilidade para que tudo dê certo

Durante a temporada de Libra, que acontece entre 23 de setembro e 23 de outubro, alguns signos do zodíaco necessitarão confiar e apostar em sua sensibilidade para obter os melhores resultados.

Confira quais são:

Leão

Mesmo que a organização e tranquilidade comecem a reinar mentalmente, este é um momento para restabelecer o equilíbrio que foi perdido durante o ano. É preciso ter sensibilidade extra ao ouvir os outros e refletir sobre o que eles dizem, evitando falhas de comunicação e tentando aumentar a percepção da sua mente e intuição.

Touro

Mesmo que a carreira entre em foco, é preciso não se esquecer de restabelecer o equilíbrio mental e cuidar da saúde. Encarar suas prioridades com franqueza, mas com uma maior sensibilidade sobre valores e aquilo que você ama, o ajudará a fazer mudanças importantes. Lembre-se do que torna a vida bela e caminhe, mesmo que a passos lentos, até este objetivo.

Aquário

Suas crenças e verdades podem ser questionadas, especialmente aquilo que se refere a sua forma de ver e viver a vida. Para alguns, este momento de despedida exige uma maior sensibilidade e, especialmente, atenção à intuição e sinais entregues pelo universo.

Peixes

Os laços de relacionamentos começam a se aprofundar e este sempre será um momento delicado ou até confuso para você. É preciso identificar seus verdadeiros sentimentos, especialmente se decidir se abrir com os outros. Tenha em mente sua alta sensibilidade e a compreenda, levando em conta que algumas vezes interpretamos as coisas de forma errada por focarmos apenas em nossas emoções e esquecer a dos outros.