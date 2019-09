Game Gorn chega ao PlayStation VR no final de 2019

O game Gorn, desenvolvido pela Free Lives, chega ao PS VR no final de 2019. A informação foi revelada em comunicado pela Sony. Com o anúncio desta semana, o jogo faz sua estréia no PlayStation.

“Gorn é um game de gladiadores ridiculamente violento com uma engine de combate com física única. Dará aos jogadores a liberdade para executar suas fantasias mais violentas”, revelou.

Reprodução

“Gorn foi criado com jogabilidade intuitiva em mente, tornando-o um dos melhores jogos para novatos aos PSVR. Se acha que pode esmagar ou arremessar algo, provavelmente pode”.

“O jogo é feito para ser o mais intuitivo possível. É esse design, além da ação e jogabilidade maluca e exagerada, que tornou Gorn um marco da RV”.

“Há tantas maneiras diferentes de se jogar Gorn, e descobrir novos truques e técnicas pode ser muito divertido em jogo. Os jogadores passam por fases nas celas da prisão que testam sua habilidade e reflexos ao limite enquanto lutam contra os campeões do imperador pelo caminho”.

“O jogo culmina em uma batalha épica final, e Gorn também possui uma arena customizável, onde você pode alterar os parâmetros das lutas”.

“Ajuste o poder da gravidade, seu tamanho, o tamanho dos inimigos, e quanta armadura estão usando. Você pode até lutar contra esqueletos ajustando a barra de susto. Para garantir que quem não curte as tripas e violência aproveite o jogo, Gorn inclui um modo que transforma os gladiadores em inimigos coloridos cheios de balas”. Confira trailer:

LEIA TAMBÉM: