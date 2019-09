Estes 3 remédios caseiros prometem aliviar coceiras e inflamações na pele

A coceira na pele é um sintoma que pode estar relacionado a uma série de fatores como picadas de insetos, alergias, pele sensível ou sequidade por falta de hidratação.

Igualmente, a umidade pode causar proliferação de gérmens e bactérias, responsáveis por inflamações e infecções do couro cabeludo, ou outras zonas do corpo, resultando em mais coceira.

Para solucionar a raiz deste problema é recomendável consultar com um dermatologista, pois trata-se de causas que não temos como identificar com tanta facilidade.

No entanto, o sítio estrangeiro Nueva Mujer assegura que se o problema for considerado leve, há formas de combatê-lo com soluções caseiras.

Aloe Vera ou Babosa

É uma planta famosa por aplicações dermatológicas, muito usada pelas nossas avós que se tornou popular nos últimos anos por ser uma alternativa para emagrecimento.

Ela possui componentes calmantes que diminuem significativamente o mal-estar. Ao mesmo tempo, hidrata com profundidade os tecidos e controla sintomas como: vermelhidão, escamação e ardor.

Para usá-la basta aplicar a pasta de babosa na área, deixar por 30 minutos e lavar com água.

Bicabornato de sódio com coco

Reprodução/ Pixabay

Esta combinação é poderosa segundo Nueva Mujer, pois tem a capacidade de regular o PH da pele em situações de picadas de insetos ou alergias.

Misture uma colher de óleo de coco com uma de bicabornato, até que se fundam bem. Passe sobre a pele e deixe atuar por 30 minutos. Logo, enxague com água para um grande alívio.

Tomilho

Esta erva possui propriedades anestésicas que ajudam a acalmar a coceira. Em uma xícara de água agregue duas colheres de chá de tomilho. Deixe repousar pode 20 minutos e coe tudo. Encharque um pedaço de algodão e aplique.