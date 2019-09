Após interline, aérea Azul e Avianca Holdings anunciam acordo de codeshare

A aérea Azul e a Avianca Holdings anunciaram nesta quarta-feira um acordo de codeshare. Clientes brasileiros se beneficiarão dos 76 destinos ofertados pela companhia estrangeira em 27 países.

A companhia aérea opera voos na América do Norte, América Central, América do Sul, Caribe e Europa, através de quatro centros de conexão localizados em El Salvador; Lima, Peru e Bogotá, Colômbia.

De acordo com comunicado, passageiros da Avianca Holdings também terão acesso aos mais de 100 destinos oferecidos pela empresa nacional.

Imagem ilustrativa / Publimetro Colômbia

Com a parceria, as companhias passam a comercializar passagens de maneira conjunta para voos entre os países, possibilitando a emissão de apenas um bilhete e do despacho de bagagem até o destino final.

Ao todo, 27 destinos brasileiros que contam com a operação da companhia, de Norte a Sul do país, serão contemplados pelo acordo de compartilhamento.

São eles: Guarulhos, Congonhas e Campinas (SP), Galeão e Santos Dumont (RJ), Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Goiânia, Cuiabá, Salvador, Curitiba, Vitória, Brasília, Florianópolis, Manaus, Fortaleza, Maceió, Porto Seguro (BA), Santa Maria (RS), Uruguaiana (RS), Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Chapecó (SC) e Juazeiro do Norte (CE).

Com informações da Azul

