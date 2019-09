Game The Last of Us Part II chega em 21 de fevereiro de 2020 para PS4

O game The Last of Us Part II, desenvolvido pela Naughty Dog, chega em 21 de fevereiro de 2020 para PlayStation 4. O título é um jogo eletrônico de ação-aventura e sobrevivência.

Ele será liberado em várias edições: The Last of Us Parte II Standard Edition, Special Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition e Ellie Edition. Confira:

A Collector’s Edition inclui uma estátua de 30 cm da Ellie, uma réplica em tamanho real do bracelete da Ellie, um estojo metálico personalizado, um minilivro de arte de 48 páginas da Dark Horse, seis broches esmaltados, uma gravura litográfica e cinco adesivos.

Ela também contém um vale para conteúdo digital, incluindo um tema dinâmico para PS4, seis avatares da PSN, uma trilha sonora digital e uma versão digital do minilivro de arte.

Reprodução

A Ellie Edition oferece todo o conteúdo da Collector’s Edition e mais uma réplica em tamanho da mochila da Ellie, uma peça bordada e um disco de vinil de 17 cm com músicas da trilha sonora original.

A Special Edition chega com um estojo metálico personalizado e todo o conteúdo digital encontrado na Ellie Edition e na Collector’s Edition.

Para aqueles que preferem itens digitais, a Digital Deluxe Edition inclui todo o conteúdo digital descrito acima e uma cópia digital da Standard Edition. Um trailer de The Last of Us Part II também foi divulgado pela Sony. Confira o material:

