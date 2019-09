Informações do telescópio Hubble da NASA confirmam real dimensão de buraco negro recém-descoberto

Informações captadas pelo telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) confirmaram a real dimensão de um buraco negro recém-descoberto.

O equipamento ajudou a confirmar que a galáxia gigante M87 abriga um buraco negro 2,6 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol.

Ainda segundo a instituição, também foram revelados alguns detalhes impressionantes sobre o jato de partículas subatômicas que fluem para longe do buraco negro central. Confira:

