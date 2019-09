Tecnologia: Linha de notebooks MUV+, da Avell, passa a vir equipada com Intel Optane Memory H10

A nova linha de notebooks MUV+ da brasileira Avell passa a vir equipada com o Intel Optane Memory H10. A informação foi compartilhada pela empresa em comunicado.

O Intel Optane combina uma memória de alta performance com uma porção de armazenamento flash QLC 3D NAND, em um pequeno drive M.2.

"No uso de editores de texto, planilhas ou mesmo apresentações, a inicialização do programa pode chegar a 2.5 mais rápido. Ao abrir games, a performance também é muito boa, podendo chegar a uma inicialização de jogo até 42% mais rápida", revelou.

Segundo a Avell, tudo isso acontece por conta que o H10 se comunica com o SSD e memória RAM do aparelho.

A tecnologia da Intel possui sistema de aceleração por cache, que funciona como uma tecnologia inteligente – identifica os softwares mais utilizados para otimizar a performance deles.

Diferente dos modelos anteriores do Intel Optane, também disponibilizados pela Avell, o H10 funciona não apenas como acelerador de sistemas, mas também possui armazenamento. O Intel Optane Memory H10 já vem com 512GB de armazenamento sólido, com alcance de velocidade de até 1700 MB/s.

