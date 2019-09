PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de outubro

Foram divulgados nesta quarta-feira (25) os jogos gratuitos do mês de outubro para PlayStation Plus (PS Plus). Confira a lista:

MLB The Show 19

A popular franquia esportiva MLB The Show 19, da San Diego Studio (SDS), estará disponível gratuitamente em outubro.

“Reviva os momentos mais importantes da MLB em Moments, no qual você poderá recriar as jogadas mais famosas (lembra da jogada cantada do Babe Ruth?) e confrontos mais famosos da história do beisebol. Ou acelere por temporadas inteiras em March to October, que lhe permite participar apenas dos jogos mais importantes e emocionantes para que você se concentre em levar seu time para a pós-temporada e além, em menos tempo”.

“Você também poderá criar seu próprio jogador e subir nos rankings da MLB em Road to the Show ou jogar contra adversários como as maiores estrelas e lendas do beisebol, em Diamond Dinasty”.

Haverá conteúdo novo para MLB The Show 19 em outubro, incluindo o lendário Ted Williams, um dos maiores jogadores de todos os tempos.

The Last of Us Remastered

“The Last of Us acontece 20 anos após uma pandemia ter alterado radicalmente a civilização. Os humanos infectados correm soltos por aí e os sobreviventes matam uns aos outros por comida, armas e o que mais conseguirem”.

“Joel, um sobrevivente violento, é contratado para tirar às escondidas uma menina de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar opressora, mas o que começa como um trabalho simples se transforma em uma jornada brutal pelos EUA”. Em cada sequência, novas informações são disponibilizadas. Confira trailer:

The Last of Us Remastered e MLB The Show 19 estarão disponíveis para download na PlayStation Store entre os dias 1 de outubro e 4 de novembro.

Títulos da PlayStation Plus de setembro, Batman: Arkham Knight e Darksiders III estão disponíveis para download até 30/09.

