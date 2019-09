Os signos que podem ser surpreendidos pela volta do ex em breve

Entre 23 de setembro e 23 de outubro passamos pela temporada de Libra, uma fase que pode trazer relacionamentos do passado de volta para alguns signos do zodíaco. Confira:

Áries

Nesta fase, você se aproxima das pessoas e precisa aprender a lida de forma mais harmoniosa com as relações. Esta energia pode aumentar as conexões do presente, mas também atrair pessoas do passado que estão em busca de conversar, finalizar pendências ou até mesmo buscar um compromisso novamente.

Gêmeos

Apesar da libido e possibilidade de novo romance aumentar significativamente em relação aos outros meses, alguns geminianos precisarão lidar com projetos ou relações do passado. A possibilidade de que as coisas “ressuscitem” é grande e as decisões também devem ser feitas com o coração.

Câncer

Desafios e pessoas do passado podem surgir. Seu signo passa por um processo de cura e libertação que se intensifica especialmente em relações próximas, como família, romance e amigos. É momento de reavaliar e pensar bastante sobre o que precisa ser finalizado de uma vez por todas em sua vida.