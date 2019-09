Os signos do zodíaco que devem se preparar para grandes mudanças

Em 23 de setembro iniciamos a temporada de Libra, uma fase que pode trazer grandes mudanças de pensamentos para alguns signos do zodíaco até 23 de outubro.

Confira se você está na lista:

Libra

Sua personalidade e sociabilidade ganham um destaque importante nesta fase. No entanto, um novo ciclo deve se iniciar e será acompanhado de mudanças. A sensação de que uma nova identidade começa a ser assumida o fará alterar alguns aspectos, como aparência ou perspectivas.

É hora de refletir e reservar um tempo para ganhar equilíbrio, deixando algumas grandes ações ou decisões para depois. No final desta fase, algumas situações instáveis ou conflitivas podem ser atraídas, especialmente com pessoas próximas do seu convívio; mantenha a calma.

Escorpião

São tempos de certa introspecção e silêncio. Mesmo que isso não pareça tão confortável, chegou a hora de se concentrar no seu mundo interior e refletir sobre seus padrões e hábitos autodestrutivos.

Lembre-se que sempre alcançamos a lucidez quando descansamos e refletimos. Esteja mais atento a sua sensibilidade, intuição e sonhos para acessar informações importantes. As energias necessitam ser revigoradas.

Capricórnio

Mais do que nunca, seu signo está preocupado em alcançar o sucesso em trabalho e objetivos pessoais. No entanto, é preciso lembrar que antes de tomar atitudes ou recomeçar, muitas questões do passado necessitam ser avaliadas de forma profunda.

Grandes resultados estão por vir, especialmente pelo seu esforço na carreira, mas a necessidade de paciência e análise é fundamental. Aqueles que passam por momentos de decisões na vida pessoal, como aumentar a família ou iniciar um relacionamento, devem fazer os planos com cautela.