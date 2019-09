WhatsApp terá novo recurso de pagamento criado pelo Facebook

O aplicativo de mensagens WhatsApp terá em breve um novo recurso de pagamento criado pelo Facebook.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o serviço estará disponível para a família de aplicativos do Facebook, incluindo o mensageiro.

Uma captura de tela do app foi divulgada e mostra alguns detalhes. No entanto, poucas informações foram disponibilizadas até o momento.

Já liberado na versão beta, a novidade será testada primeiramente no México. Ainda não foram divulgadas referências sobre o Brasil.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.260: what's new?

Hide muted status updates available for beta testers, and important clues for Facebook Pay (integration under development).https://t.co/WQyAmr6daR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2019