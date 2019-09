Senado discute projeto que libera produção de conteúdo por TVs por assinatura

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) terá mais uma reunião nesta quarta-feira (25) para discussão e votação do Projeto de Lei (PL) 3.832/2019, que altera a Lei do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) ou Lei da TV Paga (Lei 12.485, de 2011) para permitir que a empresa distribuidora de canais de televisão seja a mesma que produz o conteúdo. Os senadores ainda buscam um consenso sobre a matéria.

O projeto revoga artigos da lei para acabar com as restrições à propriedade cruzada entre as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo e as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens e produtoras e programadoras do SeAC.

De autoria do presidente da CCT, senador Vanderlan Cardoso (PP-GO), o texto já recebeu nove emendas e um voto em separado. O relator, senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), ainda precisa apresentar o parecer da última emenda, apresentada pelo senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

Com informações da Agência Senado