PlayStation na BGS 2019: Confira a lista de jogos disponíveis e atrações do estande

A Brasil Game Show (BGS 2019) ocorre entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. E já foram divulgadas pela Sony informações sobre os jogos que estarão disponíveis e algumas das atividades que acontecerão no estande da PlayStation. Confira:

Os Jogos

NaBrasil Game Show, os participantes terão acesso em primeira mão no Brasil à gameplay do jogo Death Stranding.

Muitos games também estarão disponíveis para jogar pela primeira vez no país. Títulos como Predator: Hunting Grounds, Concrete Genie, Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 e a experiência da PlayStation VR com o Marvel’s Iron Man VR. Confira a lista completa:

Marvel’s Iron Man VR

Marvel’s Avengers

Predator: Hunting Grounds

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Final Fantasy 7

Concrete Genie

Nioh 2

MediEvil

Dreams

Ready Set Heroes

Monster Hunter

Segundo a empresa, os jogos PlayStation Hits também estarão disponíveis para venda e jogáveis no estande.

Aplicativo Experience

O aplicativo PlayStation Experience estará disponível para iOS e Android. Quem quiser jogar um dos títulos no estande, só terá que baixar o app e agendar um horário.

As demonstrações serão realizadas apenas com reserva, entre às 14h00 e às 20h00, durante todos os dias do evento. O aplicativo estará disponível de quarta-feira, 9 de outubro a domingo, 13 de outubro.

Calendário de Atrações: Confira a lista de atividades do estande da PlayStation:

Os fãs poderão assistir a gameplays ao vivo entre YouTubers.

Teste seu conhecimento do jogo com sessões de trivia em games clássicos e novos lançamentos em um quiz que acontecerá várias vezes ao dia.

Momentos de tutoriais para a família: apresentações diárias em que a equipe fornecerá dicas simples sobre o uso e a configuração de consoles para quem é novo na família PlayStation, além de dicas de jogos para iniciantes.

Competições de FIFA 20 com fãs e convidados surpresas.

Uma aula de dança de Fortnite com a ajuda de cosplayers do jogo.

"Além disso, haverá muitos trailers, prêmios e cosplays em primeira mão para entreter a todos", detalhou em comunicado.

Novos Controles DS4

Os visitantes do estande também poderão conhecer várias novas cores do DualShock 4 que serão lançadas em breve no Brasil. Confira:

Glacier White

Steel Black

Jet Black

Red Camoflage

Rose Gold

Titanium Blue

Electric Purple

PlayStation Gear

A Loja PlayStation Gear também estará no estande, onde você poderá encontrar produtos da marca PlayStation e dos jogos. Isso inclui camisetas, bonés, mochilas e muito mais.

Com informações da Sony

