Os signos do zodíaco que são mais compatíveis com Libra no amor

Os librianos são governados pelo planeta Vênus, por isso apreciam a beleza, adoram conhecer outras pessoas, viver experiências únicas e sempre respeitam os outros.

Os nascidos sob este signo são grandes companheiros, que podem se esforçar muito em um relacionamento para que este seja feliz e duradouro.

Confira os signos que mais são compatíveis com eles:

Áries

Libra equilibra perfeitamente o egocentrismo de Áries, enquanto o ariano pode ajudá-lo a dar mais atenção a si mesmo e lutar por seus objetivos. Além disso, os librianos costumam consentir e o ariano adora isso. Portanto, juntos eles se tornam pessoas melhores.

Touro

Ambos são governados por Vênus, o que faz com que eles amem a boa vida e a beleza. São casais que não possuem objetivos tão diferentes e se entendem bem.

Reprodução / Giphy

Sagitário

O sagitariano faz o libriano aflorar o seu lado mais responsável. Eles se dão muito bem, porque o signo de Libra quer crescer na vida, enquanto o de Sagitário gostará de receber estimulo e ajuda para isso.

Leão

Ambos entendem as necessidades sociais um do outro e costumam se atrair com grande intensidade. A chama nunca se apaga.