Low cost chilena JetSmart inicia venda de passagens para o Brasil

A low cost chilena JetSmart iniciou nesta terça-feira (24) a venda de passagens para o Brasil. A companhia área recebeu autorização da ANAC no início do mês.

Foz do Iguaçu, Salvador e São Paulo serão os três destinos operados pela empresa no país. Os bilhetes estão disponíveis no site da low cost.

Como oferta promocional, é possível encontrar passagens a partir de R$178 o trecho (sem impostos e taxas). Todos partindo de Santiago do Chile, os voos serão operados por um Airbus A320.

A tarifa mais econômica inclui apenas uma bagagem de mão de até 10kg (dimensões 45cm x 35cm x 25cm). As seleções de assentos são cobradas a parte.

Também tem custo a impressão de cartão de embarque do aeroporto, sendo possível levar gratuitamente pelo celular. Confira:

