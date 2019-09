Estes 5 alimentos contêm mais proteínas que os ovos e podem ser ótimas alternativas

Desde fontes animais até as vegetais, existem várias formas de substituir os ovos na dieta. Por mais versáteis que eles sejam, chega um momento em que é normal querer mudar um pouco o cardápio.

Com a ajuda do sítio estrangeiro draxe.com, compilamos uma lista tão versátil quantos os ovos. Nela você vai encontrar alimentos que os superam em quantidade de proteínas.

É muito difícil ter a qualidade nutritiva que eles fornecem, no entanto, as opções são ricas em nutrientes e podem ser saboreadas no café da manhã, almoço ou janta.

Quinoa

É uma proteína completa, isto quer dizer que ela contém todos os nove aminoácidos essenciais que o corpo necessita ingerir por meio da alimentação.

Cozida, a quinoa provê mais de 8 gramas de proteína a cada xícara, juntamente com fibras, magnésio, fósforo e folato.

Queijo Cottage

Reprodução/ Pixabay

Ele é versátil, saboroso e delicioso. Adiciona-lo à dieta é uma forma fácil de turbinar a ingesta de proteínas. Cada xícara contém 28 g do nutriente, colocando-o lado a lado com as carnes animais, como peixe e frango.

O cottage é ainda ótima fonte de cálcio, vitamina B12, possui 4% de gordura e 11% de proteínas. Ele ainda é fonte de potássio, magnésio e sódio.

Iogurte grego

Este tipo de iogurte é cremoso e cheio de nutrientes essenciais, como cálcio, potássio, vitamina B12 e uma quantidade acachapante de 11 gramas de proteína por porção.

Lembre sempre de optar pela versão livre de açúcar, pois assim é mais fácil de controlar a mescla. Frutas e adoçantes naturais são opções mais saudáveis e fornecem uma refeição completa.

Lentilhas

É uma das leguminosas com maior conteúdo de proteínas, sendo usada em dietas veganas como uma forma de substituto da carne. Uma xícara de lentilhas cozidas contém 18 gramas, repletas de proteínas, folato, manganês, ferro e fósforo.

Caldo de osso

Reprodução/ Pixabay

É possível encontrar uma quantidade incrível de 20 gramas de proteínas por xícara, ele é rico em colágeno, que ajuda a manter a saúde da pele e retarda o surgimento de rugas.

Além disso, a combinação com glucosamina e condroitina são importantes para otimizar a saúde das articulações.