Epic Games revela que Fortnite passará por grande mudança em nova atualização

A desenvolvedora Epic Games revelou nesta semana que o jogo Fortnite passará por uma grande mudança na próxima atualização.

Em comunicado, a empresa explicou que trabalha para aprimorar o pareamento do Fortnite no update v.10.40.

“Desde o lançamento do Battle Royale, a estratégia de pareamento nos modos-base permaneceu, em grande parte, inalterada. Porém, ao longo dos últimos dois anos, o leque do nível de habilidade dos jogadores cresceu consideravelmente. Na Arena, utilizamos a Fama para garantir um pareamento equilibrado entre as plataformas”, explicou.

“Na atualização v.10.40, lançaremos uma lógica aprimorada ao pareamento nos modos-base do Battle Royale para criar partidas mais justas”.

“Você terá mais chance de ser pareado com jogadores com níveis de habilidade semelhantes e, conforme você ficar melhor no jogo, seus oponentes também ficarão”.

“Começaremos a implementar essa mudança nos modos-base do Battle Royale em todas as regiões aos poucos para podermos testar e monitorar o desempenho”. Confira o comunicado completo:

Nós estamos aprimorando o Pareamento do Fortnite na atualização v.10.40. Para entender, leia mais sobre o tema: https://t.co/wP23h1WmDZ — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) September 23, 2019

Bots

Na próxima Temporada, também serão adicionados Bots ao Fortnite. “Eles se comportarão de maneiras semelhantes a jogadores reais e ajudarão a fornecer um caminho melhor para jogadores aprimorarem suas habilidades”, afirmou..

“Bots trabalharão em conjunto com o novo sistema de pareamento e, conforme sua habilidade melhorar, você enfrentará menos Bots”.

LEIA TAMBÉM: